L' Aifa su AstraZeneca | ' Ingiustificato allarme' Prosegue la campagna di vaccinazione

Advertising

poliziadistato : ??#fakenews Sta circolando in Rete un falso comunicato dell’Agenzia italiana del farmaco @Aifa_ufficiale dove è co… - Corriere : AstraZeneca, parla Magrini (Aifa): «Il vaccino è sicuro, mai visto tanto allarme senza base di dati» - fattoquotidiano : Magrini (Aifa): “Mai visto tanto allarme con così pochi dati. AstraZeneca è sicuro, vaccinatevi” - RBroglia : RT @HuffPostItalia: Palù (Aifa): 'Nessuna correlazione tra vaccino Astrazeneca e morti. Troppa emotività' - vincentweetter : RT @Aifa_ufficiale: Ingiustificato allarme sulla sicurezza del #vaccino #COVID19 #AstraZeneca: nessuna causalità è stata dimostrata tra i… -

Ultime Notizie dalla rete : Aifa AstraZeneca

"Non c'è nessuna relazione diretta e nessun rischio" per il vaccino. Così il presidente dell'Agenzia italiana del Farmaco (), Giorgio Palù, rispondendo sul caso del Piemonte a Mezz'...'Allarme ingiustificato sul vaccino', assicura l'TORINO (ITALPRESS) – Sono riprese regolarmente in Piemonte le somministrazioni di vaccino AstraZeneca, dopo la sospensione precauzionale di un paio d’ore Astrazenecafinalizzata a individuare e isolare ...Oggi il Piemonte aveva sospeso un altro lotto del siero dell'azienda anglo-svedese, in seguito alla morte di un uomo di 57 a cui era stata somministrata ieri una dose. L'Agenzia del farmaco: "Nessun n ...