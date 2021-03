La verità sui contagi e il picco: "Cosa accadrà fra sette giorni" (Di domenica 14 marzo 2021) Valentina Dardari Anche questa volta le misure contenitive sono state prese tardi Da domani, lunedì 15 marzo, ben 8 regioni saranno in zona rossa e il picco della terza ondata è previsto tra circa una settimana. sette delle regioni da domani rosse, a parte la Puglia, sono ormai vicine al picco. Anche questa volta le norme restrittive sono state prese tardi. Nella provincia di Trento per esempio il colore rosso scatta proprio quando la curva sta già scendendo per i fatti suoi. Ma questo discorso vale un po’ per tutto il paese, visto che tra il 6 e il 7 marzo l’indice di diffusione ha rallentato un po’ ovunque. Il picco della terza ondata tra 7 giorni Come riportato dal Corriere, Carlo La Vecchia, epidemiologo e docente di Statistica medica all’università Statale di Milano, ha spiegato ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 14 marzo 2021) Valentina Dardari Anche questa volta le misure contenitive sono state prese tardi Da domani, lunedì 15 marzo, ben 8 regioni saranno in zona rossa e ildella terza ondata è previsto tra circa una settimana.delle regioni da domani rosse, a parte la Puglia, sono ormai vicine al. Anche questa volta le norme restrittive sono state prese tardi. Nella provincia di Trento per esempio il colore rosso scatta proprio quando la curva sta già scendendo per i fatti suoi. Ma questo discorso vale un po’ per tutto il paese, visto che tra il 6 e il 7 marzo l’indice di diffusione ha rallentato un po’ ovunque. Ildella terza ondata tra 7Come riportato dal Corriere, Carlo La Vecchia, epidemiologo e docente di Statistica medica all’università Statale di Milano, ha spiegato ...

