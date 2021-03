La storia del Rock raccontata attraverso le cover dei dischi

Leggi su panorama

(Di domenica 14 marzo 2021) L'estro di artisti come Jean-Michel Basquiat, Banksy, Andy Warhol e Keith Haring. L'obiettivo di maestri dello scatto come Robert Mapplethorpe. Aneddoti, fotografi, designer: ecco come sono nate le immagini dei vinili più ascoltati al mondo. Capolavori che non hanno nulla da invidiare a quelli esposti nei musei: sono anche questo le copertine deiche hanno raccontato per immagini ladel. Un concentrato fenomenale di intuizioni visive, musica e design, in altre parole, forma che diventa sostanza e, a volte, vive nell'immaginario collettivo per sempre grazie alla potenza di una. Come il prisma dei Pink Floyd immortalato su The Dark Side of the Moon, una visione universalmente nota anche a chi il disco non lo ha mai ascoltato.s, edito da Taschen, ...