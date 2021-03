La sorpresa è il Milan senza rigori, Mazzoleni in versione solita ma stasera era Pasqua (Di lunedì 15 marzo 2021) Hysaj in versione Psg, Maksimovic in versione “Mo’ ‘a ngarro na partita” Mazzoleni in versione solita ma stasera era Pasqua… La sorpresa è il Milan senza rigori. La certezza è che il Milan questo è… Noi siamo più di questo…Molto di più Kalidou torna a fare l’obelisco. Fabian alza la mano e schiaffeggia i chiacchieroni. Demme è un Chihuahua fastidioso. Poet rischia di essere accusato di bullismo tra Kessie e Tonali. Ma siamo sicuri che il nostro centrocampo sia tanto scarso? Dai ja…Parlate d’altro… Ospina dopo le parate tiene la faccia di quello che torna da una serata e si trova il verbale ngopp ‘a machina. Ma pecché? Hernandez in versione CR7 da rosso diretto. ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 15 marzo 2021) Hysaj inPsg, Maksimovic in“Mo’ ‘a ngarro na partita”inmaera… Laè il. La certezza è che ilquesto è… Noi siamo più di questo…Molto di più Kalidou torna a fare l’obelisco. Fabian alza la mano e schiaffeggia i chiacchieroni. Demme è un Chihuahua fastidioso. Poet rischia di essere accusato di bullismo tra Kessie e Tonali. Ma siamo sicuri che il nostro centrocampo sia tanto scarso? Dai ja…Parlate d’altro… Ospina dopo le parate tiene la faccia di quello che torna da una serata e si trova il verbale ngopp ‘a machina. Ma pecché? Hernandez inCR7 da rosso diretto. ...

