La solitudine degli ultimi (Di domenica 14 marzo 2021) di Sabrina Barresi Non c'è grande soddisfazione nel raggiungere il primato degli ultimi sebbene sia sempre un primato. Non c'è gratitudine nel vedersi descritti come i saltimbanchi del Paese. Non c'è gloria nell'assistere alle denunce dell'ovvio come se fosse il nuovo. Non ci sono Dei in un Paese senza Dio! D'altronde l'ultimo che ha cercato di soccorrerci è stato fermato o si è fermato, e poco importa, a Eboli. Ma allora cosa si prova ad essere calabresi al tempo del Coronavirus? solitudine. Una solitudine che sfianca anche coloro che la vivono per vocazione. Il silenzio assordante della violenza occulta praticata con metodica quotidianità. Meccanismi di occultamento esercitati a livello individuale e collettivo. Pratiche che tendono a screditare le vittime e ridare potere agli aggressori. Ma allora come si vive in ...

