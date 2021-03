La sofferenza di Nazanin e il vaccino contro la brutalità che serve all' Occidente

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 14 marzo 2021) Di questi tempi oltre cheil Covid, priorità assoluta, dovremmo vaccinarciladi uomini e governi che sembrano usciti dalle caverne e invece vivono e agiscono tra noi. Cinque anni fa all’aeroporto di Teheran la polizia dei mullah arrestò una giovane donna anglo-iraniana in rientro a Londra dal marito inglese dopo aver visitato la sua famiglia. Fu accusata di spionaggio e rinchiusa in carcere dove le è stato inflitto un isolamento totale per lunghi mesi. Ha sofferto pesanti torture, bendata, ammanettata, incatenata al letto, bombardata giorno e notte da luci accese, sottoposta a interrogatori estenuanti.Zaghari-Ratcliffe, impiegata alla Bbc Media Action, fondazione della Bbc di charity per lo sviluppo, aveva trentotto anni, sua figlia un anno. Da poco è uscita dal carcere ma è tuttora ...