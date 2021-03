La salute attraverso l’arte: ad Abano la via inedita ed eclettica che dal Seicento porta ai giorni nostri (Di domenica 14 marzo 2021) Salus per artem: è stato riletto così lo slogan di Abano Terme Salus per aquam, la cittadina ai piedi dei Colli Euganei (in provincia di Padova) che da millenni regala i benefici delle sue acque termali. Con l’obiettivo di diventare un centro propulsore d’iniziative artistiche e culturali sul territorio veneto, “il risveglio” di Abano è iniziato nel 2019 con la monografica dedicata alla fotografa Eve Arnold (Tutto sulle donne). Dopo la lunga chiusura per pandemia da novembre, il Museo Villa Bassi ha riaperto le porte della mostra Seicento-Novecento. Da Magnasco a Fontana, visitabile fino al 13 giugno 2021. Due sono le collezioni lombarde che la curatrice Virginia Baradel ha fatto convergere in un itinerario inedito dal Seicento ai giorni nostri: se la collezione di Giuseppe Merlini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Salus per artem: è stato riletto così lo slogan diTerme Salus per aquam, la cittadina ai piedi dei Colli Euganei (in provincia di Padova) che da millenni regala i benefici delle sue acque termali. Con l’obiettivo di diventare un centro propulsore d’iniziative artistiche e culturali sul territorio veneto, “il risveglio” diè iniziato nel 2019 con la monografica dedicata alla fotografa Eve Arnold (Tutto sulle donne). Dopo la lunga chiusura per pandemia da novembre, il Museo Villa Bassi ha riaperto le porte della mostra-Novecento. Da Magnasco a Fontana, visitabile fino al 13 giugno 2021. Due sono le collezioni lombarde che la curatrice Virginia Baradel ha fatto convergere in un itinerario inedito dalai: se la collezione di Giuseppe Merlini ...

Advertising

FQMagazineit : La salute attraverso l’arte: ad Abano la via inedita ed eclettica che dal Seicento porta ai giorni nostri - RosellaLara19 : Attraverso conoscenze pare che il docente fosse sano e sia stato male mezz'ora dopo aver fatto #AstraZeneca Attendi… - PopcornJ_ : @manuscod @InMonsterland Hai detto praticamente quello che io ho sempre detto, è con la paura che togli la vita all… - RIGA_IT : @PalliCaponera Nella loro cultura la 'medicina' non indicava solo la salute fisica ma anche quella spirituale attra… - Zombi04516433 : RT @Zombi04516433: #Covid19 viene utilizzata come giustificazione per il movimento Great Reset, l'agenda non ha nulla a che fare con la sal… -

Ultime Notizie dalla rete : salute attraverso Covid, ultime notizie. Vaccino AstraZeneca, Piemonte riprende somministrazione Subito dopo, attraverso i suoi canali social, ha esortato i brasiliani a fare lo stesso per ... AstraZeneca, domani ispettori ministero Salute in Sicilia " Gli ispettori del ministero della Salute ...

Lockdown e chiusure totali non sono le migliori strategie contro il Covid, anzi. ... attraverso una serie di grafici e di dati messi a confronto analizza gli effetti delle differenti ... il peggioramento delle malattie mentali, il peggioramento dello stato di salute generale delle ...

La salute attraverso l’arte: ad Abano la via inedita ed eclettica che dal Seicento porta ai giorni… Il Fatto Quotidiano Subito dopo,i suoi canali social, ha esortato i brasiliani a fare lo stesso per ... AstraZeneca, domani ispettori ministeroin Sicilia " Gli ispettori del ministero della......una serie di grafici e di dati messi a confronto analizza gli effetti delle differenti ... il peggioramento delle malattie mentali, il peggioramento dello stato digenerale delle ...