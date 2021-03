La rivoluzione di Biden per i Balcani occidentali (Di domenica 14 marzo 2021) Joe Biden ha foggiato il proprio curriculum tra Balcani e spazio postsovietico, contribuendo in maniera significativa all’elaborazione di una politica per la Jugoslavia ai tempi dell’amministrazione Clinton, ed è un profondo conoscitore delle dinamiche che hanno luogo da Tirana a Minsk. Non sorprende, alla luce della formazione e della weltanschauung del nuovo inquilino della Casa Bianca, che InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 14 marzo 2021) Joeha foggiato il proprio curriculum trae spazio postsovietico, contribuendo in maniera significativa all’elaborazione di una politica per la Jugoslavia ai tempi dell’amministrazione Clinton, ed è un profondo conoscitore delle dinamiche che hanno luogo da Tirana a Minsk. Non sorprende, alla luce della formazione e della weltanschauung del nuovo inquilino della Casa Bianca, che InsideOver.

Advertising

annalisanicolet : RT @ilfoglio_it: Il pacchetto di stimoli introdotto da Biden per combattere la pandemia cambia del tutto il ruolo dello stato nella vita de… - nomfup : RT @ilfoglio_it: Il pacchetto di stimoli introdotto da Biden per combattere la pandemia cambia del tutto il ruolo dello stato nella vita de… - ArnaldoTesti : Biden ha fatto la rivoluzione in 51 giorni - robreg1 : RT @ilfoglio_it: Il pacchetto di stimoli introdotto da Biden per combattere la pandemia cambia del tutto il ruolo dello stato nella vita de… - faornano : RT @ilfoglio_it: Il pacchetto di stimoli introdotto da Biden per combattere la pandemia cambia del tutto il ruolo dello stato nella vita de… -