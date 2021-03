La Raggi porta i bilanci Ama in Procura. Svolta nell’indagine sul buco da 250 milioni scoperto dalla sindaca di Roma (Di domenica 14 marzo 2021) Mettere fine alle voci di un possibile fallimento e dare nuovo slancio all’inchiesta della Procura di Roma sui bilanci sospetti di Ama. Con questa mission la sindaca della Capitale, Virginia Raggi, accompagnata dall’assessore al bilancio, Gianni Lemmetti, è tornata a piazzale Clodio per depositare gli atti approvati nei giorni scorsi dalla Giunta che riguardano la municipalizzata dei rifiuti. Tra questi documenti spiccano i bilanci 2017, 2018 e 2019, oltre al piano di rilancio e risanamento dell’azienda che, tra le altre cose, provano come la situazione economica dell’azienda è ora solida. Già il 17 febbraio scorso c’era stata una prima visita della prima cittadina a piazzale Clodio per parlare con i pubblici ministeri dei conti dell’Ama. In ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 14 marzo 2021) Mettere fine alle voci di un possibile fallimento e dare nuovo slancio all’inchiesta delladisuisospetti di Ama. Con questa mission ladella Capitale, Virginia, accompagnata dall’assessore alo, Gianni Lemmetti, è tornata a piazzale Clodio per depositare gli atti approvati nei giorni scorsiGiunta che riguardano la municipalizzata dei rifiuti. Tra questi documenti spiccano i2017, 2018 e 2019, oltre al piano di rilancio e risanamento dell’azienda che, tra le altre cose, provano come la situazione economica dell’azienda è ora solida. Già il 17 febbraio scorso c’era stata una prima visita della prima cittadina a piazzale Clodio per parlare con i pubblici ministeri dei conti dell’Ama. In ...

