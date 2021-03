La protesta della Roma per Juve-Napoli è il classico modo all’italiana di sfuggire alle responsabilità (Di domenica 14 marzo 2021) C’è un bel po’ della mediocrità del calcio italiano in questa protesta a scoppio ritardato della Roma per il rinvio di Juventus-Napoli inizialmente programmata per mercoledì 17 marzo e poi spostata al 7 aprile. È una vicenda che riguarda soprattutto il concetto di assunzione di responsabilità. Il calcio oggi è un’industria, come si ripete a pappardella da bravi scolaretti, e quindi di fronte all’eventuale fallimento aziendale – ossia il mancato raggiungimento di un risultato – i responsabili devono addurre giustificate motivazioni. Il traguardo aziendale è il quarto posto, l’accesso alla Champions. Le squadre che non lo raggiungeranno – tre tra Juventus Atalanta Lazio Roma e Napoli – dovranno ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 14 marzo 2021) C’è un bel po’mediocrità del calcio italiano in questaa scoppio ritardatoper il rinvio dintus-inizialmente programmata per mercoledì 17 marzo e poi spostata al 7 aprile. È una vicenda che riguarda soprattutto il concetto di assunzione di. Il calcio oggi è un’industria, come si ripete a papparda bravi scolaretti, e quindi di fronte all’eventuale fallimento aziendale – ossia il mancato raggiungimento di un risultato – i responsabili devono addurre giustificate motivazioni. Il traguardo aziendale è il quarto posto, l’accesso alla Champions. Le squadre che non lo raggiungeranno – tre trantus Atalanta Lazio– dovranno ...

Ultime Notizie dalla rete : protesta della Da Salerno a Roma, ristoratori in protesta a piazza delPopolo Al centro della loro protesta la carenza di aiuto da parte del governo, che con i ristori, ritenuti miseri non è riuscito ad aiutarli a fronteggiare i gravi danni economici subiti nell'ultimo anno a ...

Rosolino: 'Il Napoli ha poche speranze per arrivare in Champions' Una della caratteristiche del Napoli è la grinta, che usa ancora di più durante le gare che quando ... "La Roma protesta solo verso il Napoli, vassallaggio puro!" CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB Usa, ...

Un papà novarese è in sciopero della fame per protesta contro la Dad AGI - Agenzia Italia Libano, violenti scontri fuori dal Parlamento a Beirut Un gruppo di cittadini libanesi si e' scontrato con le forze di sicurezza nazionali fuori dal Parlamento a Beirut. Al centro della protesta ...

MESTRE Scuole chiuse in Veneto finito in fascia rossa: alcuni DIDATTICA A DISTANZAMESTRE Scuole chiuse in Veneto finito in fascia rossa: alcuni genitori mestrini che devono fronteggiare la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, compresi gli..

