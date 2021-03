La prima bordata contro Letta arriva da Salvini e Forza Italia | «Ius soli? Parte male»

(Di domenica 14 marzo 2021) «Enricoe il Pd vogliono rilanciare lo ius, la cittadinanza facile per gli immigrati? Se il nuovo segretario torna da Parigi ecosì,. Risolviamo i mille problemi che hanno glini e gli stranieri regolari in questo momento, non perdiamo tempo in cavolate». Il leader della Lega, Matteo, ha subito criticato le parole del neo-eletto segretario dem, che nel suo discorso al Nazareno ha indicato tra le priorità programmatiche anche la riforma della legge sulla cittadinanza. La rievocazione dello Iusha fatto partire la stessa reazione anche da, con il capogruppo alla Camera Roberto Occhiuto: «In un momento drammatico come quello che stiamo vivendo, con una crisi ...

lingegnero : @bonucci_leo19 La prima volta ti sei nascosto come un coniglio, poi (ahimè) la faccenda del covid. Uno dei miei più… - spiantatore : @AndreaInterNews Bordata incredibile a Zuning, faceva prima a dire “Pagami vecchio” -

Ultime Notizie dalla rete : prima bordata

Open

...notevole intensitàdel cambio di campo. Time - out Gonzaga sul 7 - 4 rossoblu. La rotazione con Dell'Oste in battuta esalta la fase offensiva dell'Euromac Mix. Invenzione di Del Nero,...... al 28', una "" centrale di sinistro da ventisette metri di Costa (non a caso soprannominato ... subentrato da sette minuti a Borriello I, Piris Leguizamon, appostato pocodel palo destro, ...Stasera in tv: oggi 14 marzo su Italia 1 alle 21.20 va in onda La maledizione della prima luna, film d'avventura diretto da Gore Verbinski ...Gli agenti lo hanno fermato e lui ha iniziato a minacciarli. In questura si è addirittura scagliato contro i poliziotti colpendo a pugni la porta a vetri. Riconosciuto dalle telecamere come l'autore d ...