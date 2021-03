La preghiera del vescovo che chiede al Signore di liberarci dalla pandemia (Di domenica 14 marzo 2021) Purtroppo il Covid ha stravolto la natura delle relazioni umane, e purtroppo la strada sembra continuare a essere costellata di difficoltà. Perciò serve preghiera. Una durezza che colpisce anche la fede, o meglio la speranza del tessuto sociale che si può originare solo in un rapporto puro e profondo con Cristo, l’unico che può salvarci L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 14 marzo 2021) Purtroppo il Covid ha stravolto la natura delle relazioni umane, e purtroppo la strada sembra continuare a essere costellata di difficoltà. Perciò serve. Una durezza che colpisce anche la fede, o meglio la speranza del tessuto sociale che si può originare solo in un rapporto puro e profondo con Cristo, l’unico che può salvarci L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Pontifex_it : Signore, ti affidiamo coloro, la cui vita terrena è stata accorciata dalla mano violenta dei loro fratelli, e ti im… - oss_romano : #7marzo #PapaInIraq La preghiera di #PapaFrancesco a #Mosul: “Oggi, malgrado tutto, riaffermiamo la nostra convinz… - civcatt : Lo storico viaggio di #PapaFrancesco in #Iraq: quattro giorni densi di incontri, celebrazioni e intensi momenti di… - Il_Vitruviano : @milapersiste Effettivamente la liturgia piddina non poteva trascurare questa preghiera fondamentale del rito assem… - RBuonfantino : @PSandisky @Torrenapoli1 Padre..una preghiera per i Tifosi del Napoli ed il Presidente i quali spendono male i sold… -

Ultime Notizie dalla rete : preghiera del Cardinale Bassetti, accelerare sui vaccini: la Chiesa mette a disposizione locali delle parrocchie ' La situazione drammatica in cui ci troviamo, e che coinvolge tutto il mondo, chiede a noi credenti, attraverso la voce del Santo padre Francesco, di dedicare 24 ore di intensa preghiera a Dio Padre'...

Cei, Bassetti: velocizzare processi decisionali sui vaccini ...di vaccinazione gli ambienti parrocchiali e delle comunità religiose non riservati alla preghiera e ... Se rimanessero zone di ombra sul pianeta sulla somministrazione del vaccino, con la velocità che ha ...

L'intenzione di preghiera del Papa per marzo dedicata alla riconciliazione Romasette.it Cardinale Bassetti, accelerare sui vaccini: la Chiesa mette a disposizione locali delle parrocchie La situazione drammatica in cui ci troviamo, e che coinvolge tutto il mondo, chiede a noi credenti, attraverso la voce del Santo padre Francesco, di dedicare 24 ore di intensa preghiera a Dio Padre”, ...

I nostri avi nel Medio Oriente pregavano con l’hashish Straordinaria scoperta archeologica dell’Università ebraica di Gerusalemme - Antonio Ferrari /CorriereTv. È una di quelle notizie che fanno felice chi è nato cronista, con li ...

' La situazione drammatica in cui ci troviamo, e che coinvolge tutto il mondo, chiede a noi credenti, attraverso la voceSanto padre Francesco, di dedicare 24 ore di intensaa Dio Padre'......di vaccinazione gli ambienti parrocchiali e delle comunità religiose non riservati allae ... Se rimanessero zone di ombra sul pianeta sulla somministrazionevaccino, con la velocità che ha ...La situazione drammatica in cui ci troviamo, e che coinvolge tutto il mondo, chiede a noi credenti, attraverso la voce del Santo padre Francesco, di dedicare 24 ore di intensa preghiera a Dio Padre”, ...Straordinaria scoperta archeologica dell’Università ebraica di Gerusalemme - Antonio Ferrari /CorriereTv. È una di quelle notizie che fanno felice chi è nato cronista, con li ...