La posizione geografica come arma anti virus: ecco le isole “Covid free” (Di domenica 14 marzo 2021) Ci sono nel mondo alcune isole rimaste illese dal Covid. Il loro principale strumento di difesa è stato rappresentato dalla chiusura dei confini, misura attuabile anche grazie alla loro posizione geografica. Alla luce di ciò, le isole italiane potrebbero diventare “Covid-free”? Il caso di Taiwan e dell’Australia Lontana 180 Km dalla Cina, l’isola di Taiwan InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 14 marzo 2021) Ci sono nel mondo alcunerimaste illese dal. Il loro principale strumento di difesa è stato rappresentato dalla chiusura dei confini, misura attuabile anche grazie alla loro. Alla luce di ciò, leitaliane potrebbero diventare “”? Il caso di Taiwan e dell’Australia Lontana 180 Km dalla Cina, l’isola di Taiwan InsideOver.

