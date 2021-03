La peste manzoniana del 1630 | negata da troppi

(Di domenica 14 marzo 2021) Dopo l’epidemia didetta di “San Carlo”, che aveva colpito il territorio milanese tra il 1575 e il 1577, nel XVII secolo osserviamo un andamento diverso del contagio che, dalla presenza semi-endemica dell’età precedente, passò ad una serie più breve di scoppi violenti, maggiormente distanziati nel tempo, culminanti nelle due epidemie dele del 1656. Dopo che nel 1603 anche Londra era stata interessata da una forma diche provocò circa 2.000 vittime per settimana e dopo quella che colpì Palermo nel 1624 e Lione del 1628, qui con la morte di 70.000 abitanti, particolarmente grave per la sua estensione ed intensità del morbo fu proprio quella degli anni-1633, che fece seguito ad una grande carestia, aggravata dal passaggio e le stragi operate dai vari eserciti in lotta allora nella guerra fra Austria ...

Advertising

RetwittL : RT @NotizieB: #Evocando un racconto di manzoniana memoria La peste che il tribunale della sanità aveva temuto che potesse entrar con le b… - Cri_Pinna : RT @NotizieB: #Evocando un racconto di manzoniana memoria La peste che il tribunale della sanità aveva temuto che potesse entrar con le b… - SalaLettura : RT @NotizieB: #Evocando un racconto di manzoniana memoria La peste che il tribunale della sanità aveva temuto che potesse entrar con le b… - MarzolinaLepre : @LaSig_naSilvani Pandemia è come la peste Manzoniana. Femminicidio reato esecrabile da codice penale - dema_nous : RT @NotizieB: #Evocando un racconto di manzoniana memoria La peste che il tribunale della sanità aveva temuto che potesse entrar con le b… -

Ultime Notizie dalla rete : peste manzoniana

BergamoNews

...memoria, ma in versione maschile, ha da "sventurato" risposto alla richiesta di Nicola Zingaretti di succedergli ad una segreteria che pure lo stesso Zingaretti ha lasciato dicendoe ...Certo, non saranno collegate più alladella Manciuria ma rievocheranno l''annus horribilis' ... sicuramente, il dottor Wu Lien - teh non sarà più il Carneade dimemoria…Grazie a Google ieri abbiamo appreso che al dottor Wu Lien-teh si deve un grosso contributo nella nascita delle mascherine chirurgiche, ormai compagne inseparabili ...A Milano nel 1630 si sviluppa un’epidemia di peste nera. In poco tempo la popolazione si decima di almeno 13 ( con circa 1.100.000 morti) e gli Stati che più ne soffrirono furono il Granducato di Tosc ...