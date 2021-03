La Nato il Quad e l’Italia: le tre mosse Usa per silenziare la Cina (Di domenica 14 marzo 2021) Un filo rosso lega, o meglio collega, il Mar Mediterraneo al Mar Cinese Meridionale. Da ovest a est, penetra il Canale di Suez, sfocia nell’Oceano Indiano, attraversa lo Stretto di Malacca e, infine, termina nei porti cinesi, da Quanzhou ad Haikou, passando per Guangzhou. È il filo invisibile che, ormai da qualche anno, unisce la InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 14 marzo 2021) Un filo rosso lega, o meglio collega, il Mar Mediterraneo al Mar Cinese Meridionale. Da ovest a est, penetra il Canale di Suez, sfocia nell’Oceano Indiano, attraversa lo Stretto di Malacca e, infine, termina nei porti cinesi, da Quanzhou ad Haikou, passando per Guangzhou. È il filo invisibile che, ormai da qualche anno, unisce la InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Nato Quad Serve un "pivot to Asia" euro - americano. Scrive Grimoldi (Lega) ...chiesto all'Organizzazione di invitare alla prossima assemblea plenaria i rappresentanti del Quad, ... occorrono partner forti, a cominciare dagli Stati Uniti e dalla Nato, ma è chiaro che l'orizzonte ...

L'India sarà lo snodo centrale nell'agenda americana post Covid Il 12 marzo i quattro leader di Stati Uniti, India, Giappone e Australia si sono incontrati nel primo vertice storico del Quad, una sorta di Nato asiatica. Il gruppo, rinnovatosi nel 2017 dopo essere rimasto fermo per quasi un decennio, si presenta ora più attivo che mai. Formalmente, l'obiettivo dell'alleanza è quello ...

Due sessioni in Cina, Usa in Asia tra Quad e Alaska,Myanmar. Pillole asiatiche La vittoria sul Covid e l'eliminazione della povertà assoluta, la leadership economica mondiale da raggiungere attraverso doppia circolazione, autosufficienza tecnologica, multilateralismo e cooperazi ...

