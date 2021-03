La moviola di Sky | “Bakayoko-Theo Hernandez | episodio discutibile”

(Di lunedì 15 marzo 2021) Un contatto in area tra Tiemouéha dato via a tante polemiche: arriva la “sentenza” di Sky Sport Polemiche nel finale … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

E poi per quell'episodio dasu cui è girata un po' tutta la gara: l'entrata di Cristiano ... L'analisi del presidente Tommaso Giulini ai microfoni di, nel post - partita, è cominciata ...... una tripletta decisiva, l'esultanza polemica dopo il terzo gol e un episodio dache lo ha ...è stato spiegato anche da Pirlo al termine della gara contro il Cagliari ai microfoni diSport: ...Nonostante la on-field review suggerita dal VAR Mazzoleni, Pasqua decide di non assegnare il tiro dal dischetto al Milan contro il Napoli ...Un contatto in area tra Tiemoué Bakayoko e Theo Hernandez ha dato via a tante polemiche: arriva la "sentenza" di Sky Sport Polemiche nel finale di ...