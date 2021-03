La Juventus convince a Cagliari: 3-1 targato Cristiano Ronaldo (Di domenica 14 marzo 2021) I bianconeri provano a dimenticare la delusione Champions vincendo alla Sardegna Arena: decisiva una tripletta di Cristiano Ronaldo Netto successo della Juventus sul campo di un Cagliari sempre più pericolante: alla Sardegna Arena finisce 3-1 per i bianconeri, una partita chiusa già al termine del primo tempo.Pirlo schiera la Juve con un 4-4-2 spiccatamente offensivo: Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 14 marzo 2021) I bianconeri provano a dimenticare la delusione Champions vincendo alla Sardegna Arena: decisiva una tripletta diNetto successo dellasul campo di unsempre più pericolante: alla Sardegna Arena finisce 3-1 per i bianconeri, una partita chiusa già al termine del primo tempo.Pirlo schiera la Juve con un 4-4-2 spiccatamente offensivo: Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

