La Juve risponde alle critiche | 3-1 a Cagliari | tripletta di Cristiano Ronaldo ed esultanza polemica

Advertising

Gazzetta_it : Tripletta contro il #Cagliari: #Ronaldo risponde, la #Juve c'è #cagliarijuve #serieA - forumJuventus : La Stampa: 'La Juve alza l’antico muro: riecco Bonucci-Chiellini. La Champions chiama e la vecchia guardia risponde… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: LIVE TJ - CAGLIARI-JUVENTUS 1-3 - Ronaldo risponde alle critiche, la Juve espugna alla Sardegna Arena - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Tripletta contro il #Cagliari: #Ronaldo risponde, la #Juve c'è #cagliarijuve #serieA - chicco288 : RT @Gazzetta_it: Tripletta contro il #Cagliari: #Ronaldo risponde, la #Juve c'è #cagliarijuve #serieA -

Ultime Notizie dalla rete : Juve risponde

Il Cagliari lascia praterie, laci si infila con gusto: ne nasce un primo tempo a senso unico, con lapadrona del campo ma anche molto attenta e lucida. Il tris arriva al 32': assist di ...IN FUGA ? La tripletta al Cagliari, la terza da quando è alla(le altre le aveva segnate all'Atletico in Champions nella notte della memorabile rimonta e ancora al Cagliari), gli vale la fuga ...Ronaldo si riprende la scena, inutile il gol di Simeone. Finisce 1-3 a favore dei bianconeri. Pagelle Cagliari Juventus, i voti Szczesny 6,5 – Risponde sempre presente quando chiamato in causa. Non ...Se qualcuno aveva dei dubbi sulla reazione della Juventus post eliminazione dalla Champions sono stati presto fugati. La formazione bianconera è partita alla grande, non sbagliando approccio (è ...