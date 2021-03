La Germania alla prova delle urne mentre i contagi salgono: tra critiche e scandali, perché nei Länder al voto la Cdu rischia il crollo (Di domenica 14 marzo 2021) Le autorità sanitarie hanno già dichiarato l’inizio della terza ondata, ma domenica in Baden-Württemberg e nella Renania-Palatinato le urne saranno comunque aperte per eleggere i nuovi parlamenti dei due Länder. La Germania inaugura così il suo anno elettorale, che porterà fino alle elezioni nazionali del 26 settembre, le prime quasi due decenni senza Angela Merkel. Dopo tre mesi di lockdown ininterrotto, i casi di coronavirus però stanno tornando a salire e sono esplosi i contagi tra i più giovani, probabilmente a causa della variante inglese. Le elezioni però non sono state rinviate: si punto sul voto per corrispondenza e sull’obbligo di mascherina Ffp2 ai seggi. Un problema soprattutto per la Cdu della cancelliera Merkel: i cristiano-democratici devono far fronte alle critiche per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Le autorità sanitarie hanno già dichiarato l’inizio della terza ondata, ma domenica in Baden-Württemberg e nella Renania-Palatinato lesaranno comunque aperte per eleggere i nuovi parlamenti dei due. Lainaugura così il suo anno elettorale, che porterà fino alle elezioni nazionali del 26 settembre, le prime quasi due decenni senza Angela Merkel. Dopo tre mesi di lockdown ininterrotto, i casi di coronavirus però stanno tornando a salire e sono esplosi itra i più giovani, probabilmente a causa della variante inglese. Le elezioni però non sono state rinviate: si punto sulper corrispondenza e sull’obbligo di mascherina Ffp2 ai seggi. Un problema soprattutto per la Cdu della cancelliera Merkel: i cristiano-democratici devono far fronte alleper ...

