La F1 piange Murray Walker | storico telecronista per 50 anni di GP

(Di domenica 14 marzo 2021) Era chiamato 'La voce della Formula 1':se n'è andato a 97. Giornalista britco, era diventato famoso in tutto il mondo per il suo modo passionale e appassionato di raccontare le ...

La Gazzetta dello Sport

'Sono triste per la morte di, sono cresciuto ascoltando le tue telecronache' ha ricordato Lewis Hamilton. 'Hai reso lo sport emozionante e accattivante, grazie per tutto quello che hai fatto'. ...MortoWalker, voce leggendaria della F1 La Formula 1la scomparsa diWalker deceduto oggi a 97 anni. Grande cordoglio nel mondo dei motori per la perdita di una delle voci più ...Il mondo della Formula 1 piange la morte di Murray Walker, uno dei telecronisti e commentatori più famosi e longevi della storia ...Il mondo del motorsport piange la scomparsa di Chris Craft, che dopo una lunga malattia ci ha lasciati all'età di 81 anni.