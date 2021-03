La crisi delle Cooperative a Salerno (Di domenica 14 marzo 2021) di Salvatore Memoli Sul mondo delle Cooperative che gestiscono importanti servizi pubblici del Comune di Salerno, è piovuto un corto circuito tra Giustizia, Comune ed una frangia di Consiglieri Comunali che le avversa e che si sfida come si trattasse di una questione tra privati. La storia del mondo della cooperazione a Salerno ha antiche radici che nel recente passato ha permesso alla politica di valutarle con serenità e lungimiranza affidandole un ruolo consono a questi agili modelli sociali. La loro realtà organizzativa di riferimento era risultata adatta all’ obiettivo che l’Ente locale si era prefisso: agevolare organismi non lucrativi di utilità sociale. L’esigenza del Comune era di approvvigionarsi di collaborazioni esterne e di promuovere il lavoro per particolari categorie sociali, in grado di svolgere, ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 14 marzo 2021) di Salvatore Memoli Sul mondoche gestiscono importanti servizi pubblici del Comune di, è piovuto un corto circuito tra Giustizia, Comune ed una frangia di Consiglieri Comunali che le avversa e che si sfida come si trattasse di una questione tra privati. La storia del mondo della cooperazione aha antiche radici che nel recente passato ha permesso alla politica di valutarle con serenità e lungimiranza affidandole un ruolo consono a questi agili modelli sociali. La loro realtà organizzativa di riferimento era risultata adatta all’ obiettivo che l’Ente locale si era prefisso: agevolare organismi non lucrativi di utilità sociale. L’esigenza del Comune era di approvvigionarsi di collaborazioni esterne e di promuovere il lavoro per particolari categorie sociali, in grado di svolgere, ...

Advertising

caritas_milano : La pandemia ci ha mostrato il volto di un mondo malato. Siamo da sempre al fianco delle famiglie in difficoltà ma… - mara_carfagna : L'occupazione femminile è un tema nazionale e va inserito nel #RecoveryPlan. La crisi dovuta al Covid ha ridotto il… - MarieMa94255314 : RT @AntonioCarrabi1: «E’ un orrore pensare che un bambino possa stare delle ore davanti allo schermo, perché un bambino non è bidimensional… - Samira1577 : RT @AntonioCarrabi1: «E’ un orrore pensare che un bambino possa stare delle ore davanti allo schermo, perché un bambino non è bidimensional… - SplendorSolis00 : RT @AntonioCarrabi1: «E’ un orrore pensare che un bambino possa stare delle ore davanti allo schermo, perché un bambino non è bidimensional… -