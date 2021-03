La concorrente del reality di Canale 5 ha dichiarato di voler denunciare le fan di Andrea Zenga (Di domenica 14 marzo 2021) Carlotta Dell’Isola contro le fan di Andrea Zenga: “Voglio mettere in mezzo i miei legali”. Gf Vip, Carlotta Dell’Isola minaccia azioni legali su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 14 marzo 2021) Carlotta Dell’Isola contro le fan di: “Voglio mettere in mezzo i miei legali”. Gf Vip, Carlotta Dell’Isola minaccia azioni legali su Notizie.it.

Advertising

tancredipalmeri : La tribuna della Juventus come il pubblico nello studio di OK Il Prezzo Del Giusto quando la concorrente casalinga… - giovanna30573 : RT @sisonofake: ?????????????????? Da oggi non si parla più del GF. Tommaso non è solo l'ex concorrente di un reality. Da oggi si parla SOLO DI LUI.… - dc_pdv : RT @sisonofake: ?????????????????? Da oggi non si parla più del GF. Tommaso non è solo l'ex concorrente di un reality. Da oggi si parla SOLO DI LUI.… - muccia12 : @FelipeMaryFanti @futtiniditutti Ma forse la differenza è che 'molti di voi' sono account di gente che non conosce… - stella8992 : RT @sisonofake: ?????????????????? Da oggi non si parla più del GF. Tommaso non è solo l'ex concorrente di un reality. Da oggi si parla SOLO DI LUI.… -