La cantante Dua Lipa si esibirà ai Grammy Awards (Di domenica 14 marzo 2021) La cantante Dua Lipa, è la preferita dei Grammy Awards. Sebbene la talentuosa 25enne, abbia già vinto due Grammy nel 2019, quest'anno si esibirà alla 63 edizione dei prestigiosi premi, a Los Angeles. Quando si esibirà la cantante Dua Lipa? La cantante Dua Lipa, sarà a fianco di grandi personaggi ai Grammy. La Lipa, ha infatti ricevuto ben sei nomination. Si sente entusiasta di ciò e, asserisce, "un pò sopraffatta." Ciò deriva dal fatto che, l'artista, probabilmente ancora non crede che avverrà realmente. Infatti, la giovane talentuosa, si esibirà alla 63esima edizione dei Grammy Awards. In merito a questo, ha ...

