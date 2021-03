La boxe piange Marvin “The Marvelous” Hagler | aveva 66 anni

(Di domenica 14 marzo 2021) Il mondo dello sport è in lutto: la leggenda dellaè venuto improvvisamente a mancare all’età di soli 66A dare la triste notizia è stata la moglie Kay G., che in un post su Facebook ha scritto: “Mi dispiace fare un annuncio molto triste. Oggi purtroppo il mio amato maritoè morto inaspettatamente a casa sua qui nel New Hampshire”, ha scritto. “La nostra famiglia chiede di rispettare la privacy in questo momento difficile“. Non si conoscono attualmente le cause del decesso., soprannominato “The”, il meraviglioso. Sì, perché meravigliosa era la sa tecnica, la sua forza e la sua tenacia ogni volta che saliva su quel quadrato. Ha ...

In seguito tornerà al pugilato lavorando per la televisione britannica come commentatore, mentre nell'estate del 2009 insieme ai ragazzi della Sportformadi Torino recita nella parte del ...Pessimo risveglio in questa domenica di metà marzo per gli appassionati di sport ed in particolar modo di pugilato. Questa mattina è stata annunciata la morte della leggenda dellaMarvin Hagler. Il 'Marvelous' è scomparso all'età di 66 anni nel New Hampshire. Il post della moglie E' stata la moglie, Kay G. Hagler, con un post sulla pagina Facebook riservata ai fan del ...(La Gazzetta dello Sport) Hagler è stato campione indiscusso dei pesi medi tra il 1980 e il 1987 e nel 1993 è stato inserito nella International Boxing Hall of Fame. E' morto a 66 anni Marvin Hagler, ...Il mondo della boxe piange uno dei suoi più grandi campioni di tutti i tempi: Marvin Hagler Campione imbattibile dei pesi medi dal 1980 al 1987, è morto improvvisamente all’età di 66 anni. In un post ...