Kid’s Choice Awards 2021 | tra i vincitori Stranger Things e Wonder Woman

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 14 marzo 2021) In Italia venerdì 19 marzo alle ore 20,00 su Nickelodeon, Sky 605 e in streaming su Now Tv si terrà la cerimonia dei. Si tratta di uno dei premi più attesi soprattutto dai giovani, poiché sono indirizzati al cinema e alla televisione scelti dalle nuove generazioni. Isono stati già annunciati negli Stati Uniti il 13 marzo, con la partecipazione di Jennifer Gardner e l’intervento nel corso della serata di Kamala Harris. Quest’ultima ha elogiato e ringraziato i giovani leader che ispirano lei e il Presidente. Ovviamente il tutto in streaming e senza pubblico, per il secondo anno di fila, a causa della pandemia da covid-19 che ha investito il nostro Pianeta....