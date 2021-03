Katsuhiro Harada diventa barista | il padre di Tekken lancia il suo talk-show da bar e intervista Ken Kutaragi

(Di domenica 14 marzo 2021) Il ben noto, responsabile di uno dei picchiaduro di punta di Bandai Namco,, ha aperto un bar a Tokyo, in una location segreta che non ha ancora divulgato pubblicamente. Questo perché, al momento, il bar non è altro che il palcoscenico di un suo nuovo progetto: unnel quale intervisterà alcune importanti eminenze dell'industria videoludica. Il primo episodio di's Bar, questo il nome dello, è disponibile su Youtube e potete vederlo qui di seguito. L'ospite dell'episodio pilota è, guardacaso, una persona decisamente importante: si tratta di Ken, il fondatore di PlayStation. Leggi altro...

Multiplayerit : Tekken, Katsuhiro Harada ha aperto un bar a Tokyo dal quale trasmette un esclusivo talk show -

Multiplayer.it

