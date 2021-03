Kate fra la gente si commuove al memoriale di Sarah Everard (Di domenica 14 marzo 2021) Kate Middleton cammina fra la gente, da sola, e si commuove al memoriale di Sarah Everard. La duchessa di Cambridge, proprio come il resto dell’Inghilterra, è rimasta sconvolta dalla morte della giovane, rapita e uccisa. Per l’omicidio di Sarah, 33enne scomparsa la sera del 3 marzo mentre tornava a casa nella zona sud di Londra, Brixton, è stato arrestato un poliziotto di Scotland Yard. La vicenda ha scosso moltissimo l’opinione pubblica e sono state organizzate numerose manifestazioni per ricordare Sarah e protestare contro l’ennesimo caso di violenza contro le donne. Fra le tante persone che sono rimaste colpite e sconvolte da quanto accaduto c’è anche Kate Middleton. La duchessa di Cambridge ha deciso di rompere il protocollo e, ... Leggi su dilei (Di domenica 14 marzo 2021)Middleton cammina fra la, da sola, e sialdi. La duchessa di Cambridge, proprio come il resto dell’Inghilterra, è rimasta sconvolta dalla morte della giovane, rapita e uccisa. Per l’omicidio di, 33enne scomparsa la sera del 3 marzo mentre tornava a casa nella zona sud di Londra, Brixton, è stato arrestato un poliziotto di Scotland Yard. La vicenda ha scosso moltissimo l’opinione pubblica e sono state organizzate numerose manifestazioni per ricordaree protestare contro l’ennesimo caso di violenza contro le donne. Fra le tante persone che sono rimaste colpite e sconvolte da quanto accaduto c’è ancheMiddleton. La duchessa di Cambridge ha deciso di rompere il protocollo e, ...

Advertising

paola0071 : Non si può negare l’atteggiamento dei media inglesi che hanno fatto sempre disparità fra #KateMiddleton e #meghan .… - _EmptySpaces_ : HO LA TIMELINE DIVISA FRA CHI È TEAM MEGAN E CHI TEAM FAMIGLIA REALE MA IO NON RIESCO A PRENDERE UNA PARTE, LO SO C… - Ramona_18_ : RT @sirwhitfield: @trash_italiano Sento il bisogno di avere una docu-fiction sul retroscena della lite fra Meghan e Kate. - LadyButterflai : @nocoffeethanks Si poi bombona, nello screzio fra meghan e kate è stata kate a far piangere meghan, cavoli gamechanging - Rainbow_Uapa : @Miriki_md @bobbiarbore @rumba_magica Non è vero, hanno parlato con la famiglia, settimane prima di lasciare. E la… -