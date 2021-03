Karina Cascella stronca Rosalinda Cannavò | “Ridicola | faceva l’amichetta di tutti ma poi…”

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 14 marzo 2021)critica: il motivo In cinque mesi e mezzo di programmazionesui social e in televisione ha sempre espresso il suo giudizio sui concorrenti del Grande Fratello Vip 5. E se su alcuni inquilini ha speso delle belle parole, pernon si è mai risparmiata a criticarla. A tal proposito, nelle ultime ore l’opinionista di Barbara D’Ursoha condiviso delle Stories su Instagram spendendo un giudizio negativo nei confronti della 28enne messinese. Nel dettaglio l’ha criticata dopo che l’attrice avrebbe lanciato una frecciatina velenosa nei confronti di Stefania Orlando. L’e corteggiatrice di Uomini e Donne non riesce a capire come mai questo carattere pungente stia uscendo ...