Kabir Bedi a GossipeTv: “Sandokan immortale, Can Yaman avrà benefici” (Di domenica 14 marzo 2021) GossipeTv ha raggiunto la star indiana, protagonista del celebre sceneggiato Sandokan, che si è raccontata tra vita privata, successi e nuovi progetti. L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 14 marzo 2021)ha raggiunto la star indiana, protagonista del celebre sceneggiato, che si è raccontata tra vita privata, successi e nuovi progetti. L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

brown_babette : Nel Blog, oggi: Belli d'azione - Kabir Bedi, a cura di Stefano Di Marino. - cristin44057930 : @19ElenaMaria78 @beba87644261 Beh ma quando fu girato Sandokan nemmeno kabir Bedi parlava bene l italiano... aveva l accento inglese! - 14Cassinadri : @iKabirBedi Caro Mitico kabir Bedi in Aprile si avvicina per uscita del tuo book che hai scritto cosi tutti interes… - 14Cassinadri : @iKabirBedi Hally Maha Shivatri a te mitico kabir Bedi e fam. Vi auguro tanta gioia e pace e tante bleessen bleess… - xxsseventeen : occhi della tigre come Kabir Bedi -