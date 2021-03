Juventus | Paratici | “Mai avrei pensato si potesse mettere in discussione Ronaldo | mi fa sorridere”

Leggi su sportface

(Di domenica 14 marzo 2021) “La vittoria dell’Inter non cambia nulla, noi facciamo il meglio per noi senza pensare agli altri”. Lo ha detto il responsabile dell’area tecnica della, Fabio, nel pre partita del match contro il Cagliari. In settimana tante critiche ai bianconeri per l’eliminazione dalla Champions League contro il Porto e in particolare sulle prestazioni di Cristiano: “Nella mia carriera nonmaiche Cristianoessere messo income bravura o valore dell’operazione economica. In paese li sentivo riguardo Rivera, Mazzola, Baggio, ma maidi poterli affrontare a certi livelli. Parliamo di un giocatore che nel 2020 ha segnato 41 gol in 38 partite. E’ attuale capocannoniere, ha vinto ...