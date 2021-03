Juventus, Paratici: “Cristiano Ronaldo ce lo teniamo stretto e non partirà” (Di domenica 14 marzo 2021) Non lascerà la Juventus Cristiano Ronaldo. E' stato il ds della squadra bianconera Fabio Paratici ha spegnere le voci dalla Spagna sul futuro di CR7. A Sky Sport il dirigente bianconero ha detto: "Mi viene da sorridere, nella mia carriera non avrei mai pensato di poter discutere Cristiano Ronaldo. Sono cresciuto in un paesino della Bassa Padana, e questi discorsi li sentivo allora tra bar e parrocchia riguardo Rivera, Mazzola e Platini: mai avrei pensato a certi livelli. Parliamo di un calciatore che oggi è capocannoniere in Serie A, ha cinque palloni d'Oro e per noi è un privilegio, ce lo teniamo stretto. Senz'altro".caption id="attachment 1106029" align="alignnone" width="1999" Cristiano Ronaldo, getty/caption ITA ... Leggi su itasportpress (Di domenica 14 marzo 2021) Non lascerà la. E' stato il ds della squadra bianconera Fabioha spegnere le voci dalla Spagna sul futuro di CR7. A Sky Sport il dirigente bianconero ha detto: "Mi viene da sorridere, nella mia carriera non avrei mai pensato di poter discutere. Sono cresciuto in un paesino della Bassa Padana, e questi discorsi li sentivo allora tra bar e parrocchia riguardo Rivera, Mazzola e Platini: mai avrei pensato a certi livelli. Parliamo di un calciatore che oggi è capocannoniere in Serie A, ha cinque palloni d'Oro e per noi è un privilegio, ce lo. Senz'altro".caption id="attachment 1106029" align="alignnone" width="1999", getty/caption ITA ...

