Juventus, Josè Fonte chiama CR7: “Il destino nelle mani di Cristiano, ho una proposta per lui” (Di domenica 14 marzo 2021) Il futuro alla Juventus di Cristiano Ronaldo è incerto come non lo è mai stato.Serie A, Cagliari-Juventus: tutto pronto alla ‘Sardegna Arena’, le quote dei bookmakers e le probabili formazioniIl campione portoghese, stando a indiscrezioni riportate da Marca negli ultimi giorni, potrebbe tornare al Real Madrid nonostante il suo contratto con i bianconeri scadrà nel 2022. Nel frattempo il compagno di nazionale, Josè Fonte, nel corso dell'intervista rilasciata a Maisfutebol, ha invitato CR7 a trasferirsi al Lille.VIDEO Calciomercato Juventus, il futuro di CR7: Real Madrid e Psg sognano Ronaldo, che triangolo con Neymar e Mbappé!"Solo Cristiano può prendere questa decisione. Aveva già dimostrato di essere il migliore al mondo nei campionati inglese e spagnolo, e ora lo ha ... Leggi su mediagol (Di domenica 14 marzo 2021) Il futuro alladiRonaldo è incerto come non lo è mai stato.Serie A, Cagliari-: tutto pronto alla ‘Sardegna Arena’, le quote dei bookmakers e le probabili formazioniIl campione portoghese, stando a indiscrezioni riportate da Marca negli ultimi giorni, potrebbe tornare al Real Madrid nonostante il suo contratto con i bianconeri scadrà nel 2022. Nel frattempo il compagno di nazionale,, nel corso dell'intervista rilasciata a Maisfutebol, ha invitato CR7 a trasferirsi al Lille.VIDEO Calciomercato, il futuro di CR7: Real Madrid e Psg sognano Ronaldo, che triangolo con Neymar e Mbappé!"Solopuò prendere questa decisione. Aveva già dimostrato di essere il migliore al mondo nei campionati inglese e spagnolo, e ora lo ha ...

José Fonte, capitano del Lille, parla a Maisfutebol di Cristiano Ronaldo, che può lasciare la Juventus a fine stagione: 'Solo lui può prendere questa decisione. Aveva già dimostrato di essere il migliore in Inghilterra e Spagna, ora lo ha dimostrato anche nel campionato italiano. Penso che sia...

