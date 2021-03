Juventus, esultanza polemica di Cristiano Ronaldo – FOTO (Di domenica 14 marzo 2021) esultanza Ronaldo: il gesto del portoghese a spazzare via le critiche dopo le tripletta in Cagliari Juve – FOTO Inizio di partita da sogno per Cristiano Ronaldo in Cagliari Juve. Il portoghese ha messo a segno una tripletta in mezz’ora, spazzando via le critiche relative al post Porto in Champions League. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JuventusNEWS24 Dopo la rete del 3-0, CR7 si è avvicinato alla telecamere, portando il dito all’orecchio in segno di reazione alle tante critiche emerse in questi giorni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 marzo 2021): il gesto del portoghese a spazzare via le critiche dopo le tripletta in Cagliari Juve –Inizio di partita da sogno perin Cagliari Juve. Il portoghese ha messo a segno una tripletta in mezz’ora, spazzando via le critiche relative al post Porto in Champions League. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 Dopo la rete del 3-0, CR7 si è avvicinato alla telecamere, portando il dito all’orecchio in segno di reazione alle tante critiche emerse in questi giorni. Leggi su Calcionews24.com

