Juventus, Chiellini: «Poche chiacchiere dopo la Champions. Non pensiamo all'Inter»

Giorgio Chiellini parla dopo la vittoria della Juventus sul campo del Cagliari. Le dichiarazioni del difensore e capitano bianconero

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Cagliari.

GARA – «Chiaro che è sempre meglio non prendere gol ma abbiamo reagito sul campo. Bisogna parlare poco e stare uniti, continuando a dimostrare che vogliamo far bene e che ci crediamo fino alla fine. Oggi era una tappa importante, loro sono un'ottima squadra. Dobbiamo dare continuità, se siamo uniti e giochiamo insieme possiamo far grandi cose».

INTER – «Noi dobbiamo pensare a noi stessi, l'Inter è avanti e a fa la corsa con sé stessa. Non dobbiamo farci condizionare, è ...

