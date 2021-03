(Di domenica 14 marzo 2021) La tripletta di Ronaldo chiude la gara esterna sul terreno del Cagliari in mezz'ora, poi i bianconeri amministrano il risultato e contengono la reazione degli isolani. Queste le parole del difensore dei bianconeri Giorgioil successo contro i sardi. «lasul. Ora bisogna parlare poco e stare uniti, dimostrando che vogliamo fare bene e che ci crediamo fino alla fine. Oggi era una tappa importante perché loro sono un'ottima squadra, mameritato e ora dobbiamo dare continuità. Se siamo uniti possiamo fare grandi cose, pensando solo a noi stessi, una partita alla volta: questa è l'unica ricetta per fare bene da qui alla fine. Orauna settimana per lavorare e poi la sosta ...

Advertising

juventusfc : ?? @Pirlo_official: «@chiellini ha recuperato dall'infortunio, potrebbe partire dall'inizio. #Kulusevski è giovane,… - forumJuventus : #CagliariJuve, oggi ore 18. Formazioni GdS: 'Sarà 3-5-2 con Kulusevski e Ronaldo in avanti. In mezzo agiranno Rabio… - tuttosport : #Chiellini: 'Basta chiacchiere, la #Juve crede allo #scudetto' - giuppy1991 : RT @TomsFin: Chiellini: 'cerchiamo di vedere il positivo dell'uscita dalla Champions'. Sipario. Basta. Questa è la Juventus. #JuveCaglia… - ItaSportPress : Juventus, Chiellini: 'Dopo la Champions abbiamo reagito sul campo' - -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Chiellini

...in campo in casa, ovvero Cristiano Ronaldo che si merta un bell'otto in pagella. Questi tutti i voti della squadra di Pirlo: Szczesny 6; Cuadrado 6.5 (83' Frabotta sv), De Ligt 6,...Dopo la vittoria in casa del Cagliari per 3 - 1, laresta nella scia dell'Inter per la lotta scudetto e che continua ad alimentare le speranze ... Giorgioai microfoni di Sky Sport: '...Ronaldo ne segna 3 poi Simeone accorcia. I rossoblù non mollano e duettano con onore ma non basta. Adesso testa allo spareggio salvezza con lo Spezia Da sempre, tra rossoblù e bianconeri è battaglia.la Juventus resta nella scia dell'Inter per la lotta scudetto e che continua ad alimentare le speranze di rimonta dei bianconeri. Di questo ha parlato il difensore della formazione piemontese, Giorgio ...