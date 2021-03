Juventus | ammonito Cuadrado | salterà il Benevento

(Di domenica 14 marzo 2021) Juanil match contro il. Il colombiano era diffidato ed è stato: squalifica contro i giallorossi Un cartellino giallo pesante per Juanin Cagliari Juve. Il giocatore colombiano è statodall’arbitro Calvarese per un intervento falloso: un giallo pesante, considerando che era diffidato. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 Squalifica, dunque, nella prossima sfida, quella con ilContro i giallorossi, dunque, Pirlo dovrà fare a meno del terzino numero 16. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

GoalItalia : #CagliariJuve, ammonito l'unico diffidato bianconero #Cuadrado salterà il Benevento ?? - 1SquadraDiCalci : RT @GoalItalia: #CagliariJuve, ammonito l'unico diffidato bianconero #Cuadrado salterà il Benevento ?? - sportface2016 : #CagliariJuventus, #Cuadrado ammonito: era diffidato, salterà il #Benevento - GoalItalia : #CagliariJuve, ammonito l'unico diffidato bianconero #Cuadrado salterà il Benevento ?? - Spazio_J : Cuadrado ammonito, salterà Juventus-Benevento - -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus ammonito

Juventus News 24

Commenta per primo Giallo pesantissimo per Juan Cuadrado nel primo tempo di Cagliari -. Il colombiano per una evidente trattenuta ai danni di Joao Pedro è statoe scatterà la squalifica perché era in diffida prima del match. Salterà dunque la prossima contro il ...Commenta per primonel match contro il Cagliari , Juan Cuadrado , esterno della, salterà per squalifica la sfida di settimana prossima contro il Benevento .Ammonizione pesante per Juan Cuadrado che, di fatto, salterà il prossimo match contro il Benevento in programma il 21 marzo. Il colombiano della Juventus paga la trattenuta su Joao ...Juan Cuadrado salterà il match contro il Benevento. Il colombiano era diffidato ed è stato ammonito: squalifica contro i giallorossi ...