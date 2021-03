Jennifer Lopez e Alex Rodriguez: «Stiamo lavorando su alcune cose, ma stiamo ancora insieme» (Di domenica 14 marzo 2021) A poche ore dall’indiscrezione lanciata da Page Six, arriva la smentita dei diretti interessati: Jennifer Lopez e Alex Rodriguez non si sono lasciati, ma stanno «lavorando su alcune cose». A chiarirlo è una dichiarazione che la stessa coppia rilascia alla CNN, confermando l’aria di crisi ma anche l’intenzione di tamponare le incertezze e di provare a far ripartire il rapporto prima che sia troppo tardi. «Non è un buon momento, ma non si stanno lanciando» ha confermato una fonte interpellata da People e ripresa da JustJared, lasciando (ancora) ben sperare per il futuro. Leggi su vanityfair (Di domenica 14 marzo 2021) A poche ore dall’indiscrezione lanciata da Page Six, arriva la smentita dei diretti interessati: Jennifer Lopez e Alex Rodriguez non si sono lasciati, ma stanno «lavorando su alcune cose». A chiarirlo è una dichiarazione che la stessa coppia rilascia alla CNN, confermando l’aria di crisi ma anche l’intenzione di tamponare le incertezze e di provare a far ripartire il rapporto prima che sia troppo tardi. «Non è un buon momento, ma non si stanno lanciando» ha confermato una fonte interpellata da People e ripresa da JustJared, lasciando (ancora) ben sperare per il futuro.

