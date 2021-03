J-Lo con nuovo biondo caramello, è il vero segnale di rottura con Alex Rodriguez? (Di domenica 14 marzo 2021) Di J-Lo tante volte i giornalisti hanno scritto che è una donna Fenice, capace di risorgere dalle ceneri, sempre più bella, sempre più forte e determinata. A dimostrarlo, ecco che arrivano su Instagram le foto della nuova colorazione capelli biondo caramello dell’artista e beauty mogul, fresca di gossip su una ipotetica separazione, prontamente smentita da un portavoce degli interessati, da quello che avrebbe dovuto diventare suo marito, l’ex sportivo Alex Rodriguez, da lei vezzosamente chiamato «macho». E mentre la notizia della crisi della coppia all’apparenza più inossidabile dello showbiz sta rimbalzando sulle copertine di tutti i tabloid internazionali, J-Lo lancia un messaggio forte e chiaro con la sua inedita chioma biondo caramello pubblicata su Instagram: sto bene, non mi piango addosso, sono pur sempre Jenny from the Block, bravissima a cascare in piedi e rialzarmi. E si rinnova. Un classico della psicologia spicciola al femminile che nei momenti di passaggio la prima cosa che stravolgono è la testa. Non è che questa volta i segnali mandati da Jennifer Lopez sono davvero eloquenti? Leggi su vanityfair (Di domenica 14 marzo 2021) Di J-Lo tante volte i giornalisti hanno scritto che è una donna Fenice, capace di risorgere dalle ceneri, sempre più bella, sempre più forte e determinata. A dimostrarlo, ecco che arrivano su Instagram le foto della nuova colorazione capelli biondo caramello dell’artista e beauty mogul, fresca di gossip su una ipotetica separazione, prontamente smentita da un portavoce degli interessati, da quello che avrebbe dovuto diventare suo marito, l’ex sportivo Alex Rodriguez, da lei vezzosamente chiamato «macho». E mentre la notizia della crisi della coppia all’apparenza più inossidabile dello showbiz sta rimbalzando sulle copertine di tutti i tabloid internazionali, J-Lo lancia un messaggio forte e chiaro con la sua inedita chioma biondo caramello pubblicata su Instagram: sto bene, non mi piango addosso, sono pur sempre Jenny from the Block, bravissima a cascare in piedi e rialzarmi. E si rinnova. Un classico della psicologia spicciola al femminile che nei momenti di passaggio la prima cosa che stravolgono è la testa. Non è che questa volta i segnali mandati da Jennifer Lopez sono davvero eloquenti?

Advertising

RadioItalia : Il nuovo album 'Tribù Urbana' e #Sanremo2021! Guarda l'#atupertu con @MetaErmal qui: - matteosalvinimi : Nel nuovo polo vaccinale, tra i piú grandi d’Italia, si va verso le duemila somministrazioni al giorno. Abbiamo pas… - vaticannews_it : #13Marzo #PapaFrancesco, 8 anni di Pontificato: iniziative e riforme per coinvolgere tutti i cristiani in un nuovo… - marioricciard18 : RT @FilBarbera: Consigli non richiesti al nuovo segretario del PD, @EnricoLetta . Meriti e bisogni. Ripartire guardando agli ultimi 40 anni… - nedacya2 : RT @CanYamanFanPag2: Repost @/geriniclaudia ··· Oggi , sul set con @/canyaman , un nuovo spot per il web....abbiamo mangiato molta molta pa… -