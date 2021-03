Italia in lutto, docente muore poche ore dopo la somministrazione del vaccino (Di domenica 14 marzo 2021) dopo il caso di ieri di un insegnante di 37 anni in gravi condizioni, un docente della provincia di Biella è morto poche ore dopo la somministrazione del vaccino anti-Covid di AstraZeneca. L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha da subito provveduto alla sospensione - in via precauzionale, come viene specificato in una nota interna inviata alle Asl - della somministrazione dei vaccini prodotti dalla stessa casa farmaceutica. «E' disposta l'immediata sospensione delle vaccinazioni con il predetto vaccino, a prescindere dai lotti giacenti presso le vostre farmacie», veniva specificato dal coordinatore generale e commissario per il piano vaccinale, Antonio Rinaudo. In seguito, tuttavia, la stessa Regione ha deciso diversamente sospendendo solo un ... Leggi su howtodofor (Di domenica 14 marzo 2021)il caso di ieri di un insegnante di 37 anni in gravi condizioni, undella provincia di Biella è mortooreladelanti-Covid di AstraZeneca. L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha da subito provveduto alla sospensione - in via precauzionale, come viene specificato in una nota interna inviata alle Asl - delladei vaccini prodotti dalla stessa casa farmaceutica. «E' disposta l'immediata sospensione delle vaccinazioni con il predetto, a prescindere dai lotti giacenti presso le vostre farmacie», veniva specificato dal coordinatore generale e commissario per il piano vaccinale, Antonio Rinaudo. In seguito, tuttavia, la stessa Regione ha deciso diversamente sospendendo solo un ...

