Italia blindata dal 15 Marzo al 6 Aprile: come funziona il “quasi lockdown”? (Di domenica 14 marzo 2021) Quali sono le misure previste dal DPCM che entrerà in vigore in Italia il 15 Marzo 2021? A distanza di un anno dal primo lockdown il Bel Paese si prepara ad affrontare un nuovo periodo di chiusura. Esattamente com’è accaduto nel Marzo 2020, nelle prossime settimane l’Italia sarà costretta ad attuare una nuova stretta nelle misure L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 14 marzo 2021) Quali sono le misure previste dal DPCM che entrerà in vigore inil 152021? A distanza di un anno dal primoil Bel Paese si prepara ad affrontare un nuovo periodo di chiusura. Esattamente com’è accaduto nel2020, nelle prossime settimane l’sarà costretta ad attuare una nuova stretta nelle misure L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

GMarchignoli : 'Il 19 marzo sarà festa dei papà in zona rossa..blindata, chiusa..un chiaro attacco a tutti i papá..Conte dia spieg… - viaggrego : RT @viaggrego: #Covid e #lockdown, #Draghi è di fatto uguale a #Conte: #Italia in #zonarossa e #Pasqua blindata, ecco tutti i divieti https… - viaggrego : RT @viaggrego: #Covid e #lockdown, #Draghi è di fatto uguale a #Conte: #Italia in #zonarossa e #Pasqua blindata, ecco tutti i divieti https… - viaggrego : RT @viaggrego: #Covid e #lockdown, #Draghi è di fatto uguale a #Conte: #Italia in #zonarossa e #Pasqua blindata, ecco tutti i divieti https… - tg2rai : Le nuove misure anti contagio. Da lunedì in rosso 10 regioni e Trento. Resto d'Italia in arancione, eccetto la Sard… -