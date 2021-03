Israele: aperta ufficialmente ambasciata Kosovo a Gerusalemme (Di domenica 14 marzo 2021) Pristina, 14 mar. (Adnkronos) – E’ stata ufficialmente aperta a Gerusalemme l’ambasciata del Kosovo in Israele. Lo ha annunciato in una nota il ministero degli Esteri di Pristina, spiegando che la decisione è la conseguenza dell’instaurazione di rapporti diplomatici con lo Stato ebraico il primo febbraio e di un summit Kosovo-Serbia che si tenne alla Casa Bianca lo scorso settembre. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 14 marzo 2021) Pristina, 14 mar. (Adnkronos) – E’ statal’delin. Lo ha annunciato in una nota il ministero degli Esteri di Pristina, spiegando che la decisione è la conseguenza dell’instaurazione di rapporti diplomatici con lo Stato ebraico il primo febbraio e di un summit-Serbia che si tenne alla Casa Bianca lo scorso settembre. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

