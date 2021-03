Isola dei Famosi | svelati gli ultimi tre naufraghi | che sorpresa!

(Di domenica 14 marzo 2021) resce l’attesa per la nuova stagione dell’dei. Domani sera la prima puntata, confermati gli3 partecipanti: di chi si tratta Tutti pronti ai nastri di partenza. Dopo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - fanpage : Tommaso Zorzi è il nuovo opinionista de 'L'Isola dei famosi' #isola - MediasetTgcom24 : 'Isola dei Famosi', Tommaso Zorzi nuovo opinionista #tommasozorzi - NiColaCaRd : Quasi quasi si va tutti sull'isola dei famosi. - lucia60061616 : RT @noemi292269: Francesco a brevissimo esordirà su tiki taka Tommaso farà l’opinionista all’isola Stefania sta lavorando su dei progetti… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Corriere dello Sport.it

... che - a parte la Sardegna,felice inbianco - è bicolore: rosso o arancione. Ma il ... Sul Lungomare il numero delle forze di polizia schierate superava quellopassanti. Cosa si potrà fare e ...Famosi, svelata la concorrente che prenderà il posto dell'ex Miss Italia Carolina Stramare. Quest'ultima, come ricorderete, ha dovuto abbandonare prima ancora di mettere piede sull', ...L'isola dei famosi, Paul Gascoigne rivela: "Lascio il gioco se trovo un serpente" Tutto pronto per la nuova edizione de L'isola dei famosi, ...Il cast de L’Isola dei Famosi 2021 in partenza domani con la sua nuova edizione, si arricchisce di altri tre concorrenti ufficiali. La più attesa, così come svelano i miei amici di Blogo su Twitter è ...