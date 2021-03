Isola dei Famosi, sostituzione dell’ultimo minuto: che cosa è successo? (Di domenica 14 marzo 2021) Una sostituzione dell’ultimo minuto per quanto riguarda l’attesissimo reality L’Isola dei Famosi! Ecco che cosa è successo cosa è successo nel reality condotto da Ilary Blasy (fonte Instagram)La data d’inizio tanto attesa per L’Isola dei Famosi, condotto quest’anno da Ilary Blasi, si avvicina sempre più e, a poche ore dalla prima puntata, c’è una sostituzione dell’ultimo minuto. Qualche giorno fa è stata diffusa dallo staff del reality la notizia del ritiro di Carolina Stramare, ex Miss Italia. La giovane ha dovuto rinunciare al reality per motivi personali. La ragazza è stata sostituita all’ultimo minuto da un altro volto noto della ... Leggi su altranotizia (Di domenica 14 marzo 2021) Unaper quanto riguarda l’attesissimo reality L’dei! Ecco chenel reality condotto da Ilary Blasy (fonte Instagram)La data d’inizio tanto attesa per L’dei, condotto quest’anno da Ilary Blasi, si avvicina sempre più e, a poche ore dalla prima puntata, c’è una. Qualche giorno fa è stata diffusa dallo staff del reality la notizia del ritiro di Carolina Stramare, ex Miss Italia. La giovane ha dovuto rinunciare al reality per motivi personali. La ragazza è stata sostituita all’ultimoda un altro volto noto della ...

Advertising

MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - MediasetTgcom24 : Tutto pronto per 'L'Isola dei Famosi', Ilary Blasy sbarca con i suoi naufraghi: guarda chi sono #isoladeifamosi… - fanpage : Tommaso Zorzi è il nuovo opinionista de 'L'Isola dei famosi' #isola - trumpettss0 : Scusate... Ci sá se i parenti dei concorrenti dell'isola vanno a studio?? #prelemi - effehoppus : RT @Tristan__esdpv: MIRYEA NUOVA CONCORRENTE DELL’ISOLA DEI FAMOSI STO IMPAZZENDO SONO PRONTO A STANNARTI REGINA #isola -