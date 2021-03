Isola dei Famosi, cast (quasi) ultimato: spuntano altri tre nomi (e uno sta facendo impazzire il web) (Di domenica 14 marzo 2021) Il cast de L’Isola dei Famosi 2021 in partenza domani con la sua nuova edizione, si arricchisce di altri tre concorrenti ufficiali. La più attesa, così come svelano i miei amici di Blogo su Twitter è Miryea Stabile, vincitrice dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione. Isola dei Famosi, cast (quasi) ultimato: spuntano altri... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 14 marzo 2021) Ilde L’dei2021 in partenza domani con la sua nuova edizione, si arricchisce ditre concorrenti ufficiali. La più attesa, così come svelano i miei amici di Blogo su Twitter è Miryea Stabile, vincitrice dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione.dei... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - fanpage : Tommaso Zorzi è il nuovo opinionista de 'L'Isola dei famosi' #isola - MediasetTgcom24 : 'Isola dei Famosi', Tommaso Zorzi nuovo opinionista #tommasozorzi - wolfbywolf : @EveBazinga Già vedo dei beluga all'altezza dell'isola Tiberina. - latteaigomit1 : ma la mamma di gloria partecipa o no all’isola?!? perché non c’è nella lista dei concorrenti -