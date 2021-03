“Io lo faccio tante volte!”. C’è posta per te, Gemma Galgani e la confessione hot. Poi la rivelazione su Giorgio Manetti (Di domenica 14 marzo 2021) A C’è posta per te è il momento di Gemma Galgani. La protagonista di Uomini e Donne è stata chiamata da Luciana Littizzetto insieme a Belen Rodriguez, Veronica Peparini e Andreas Muller per un siparietto divertente sulle relazioni amorose. Fin qui tutto bene… peccato però che Gemma, una volta entrata nello studio di Maria De Filippi, si aspettava di vedere qualcun altro. La Galgani è infatti apparsa un po’ delusa alla vista della comica di Che tempo che fa. Gemma si aspettava “qualcuno di qualche tempo fa, che magari vuole farmi una sorpresa”. La Galgani ha preferito non rivelare il nome ma il riferimento è stato evidente: la 72enne sperava di rivedere a C’è posta per te Giorgio Manetti, il suo ex fidanzato nonché ex ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 14 marzo 2021) A C’èper te è il momento di. La protagonista di Uomini e Donne è stata chiamata da Luciana Littizzetto insieme a Belen Rodriguez, Veronica Peparini e Andreas Muller per un siparietto divertente sulle relazioni amorose. Fin qui tutto bene… peccato però che, una volta entrata nello studio di Maria De Filippi, si aspettava di vedere qualcun altro. Laè infatti apparsa un po’ delusa alla vista della comica di Che tempo che fa.si aspettava “qualcuno di qualche tempo fa, che magari vuole farmi una sorpresa”. Laha preferito non rivelare il nome ma il riferimento è stato evidente: la 72enne sperava di rivedere a C’èper te, il suo ex fidanzato nonché ex ...

