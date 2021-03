Investito sulla Roma-Fiumicino | si era fermato per raccogliere 1000 euro volati via

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 14 marzo 2021)mentre raccoglieva i soldi che gli eranodal finestrino. È morto così Marco Querini, 56 anni, travolto da un’ auto sull’ A91 ieri all’ ora di pranzo dopo che dal finestrino erano volate alcune banconote con cui viaggiava e intorno a cui ruota un vero e proprio giallo. La storia è raccontata da Il Messaggero. Querini era alla guida di una Opel Corsa, quando improvvisamente ha accostato ed è sceso dall’ auto per recuperare il denaro che gli era volato. Un vortice che gli avrebbe portato via un’ ingente somma. L’uomo ha invaso anche la carreggiata dove erano in transito le auto, in direzione: un ostacolo improvviso per chi sopraggiungeva, tanto da non essere visto. In quel momento un’utilitaria guidata da una signora di 84 anni l’ha centrato in ...