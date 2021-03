International Women’s Week, la storia di Nicole Valeri: «Costretta a scegliere tra il figlio e la carriera» (Di domenica 14 marzo 2021) Nicole Valeri ha 30 anni, è di Bolzano, e fino a due anni fa faceva la graphic designer in una casa di produzione televisiva a Milano. Aveva un contratto a tempo indeterminato, aveva fatto sacrifici per ottenere quel posto di lavoro. Poi scopre di essere incinta. Va in maternità ma poco dopo capisce che la sua vita è radicalmente cambiata e che così, com’era stata fino a poco tempo prima, non poteva di certo continuare. «Impossibile fare il turno 10-19 quando va bene con uno stipendio base che non mi permetteva di coprire l’affitto, il nido o la babysitter per mio figlio in una città cara come Milano. Non avevo nessuno che potesse aiutarmi nella crescita di mio figlio, i miei genitori erano distanti», ci spiega. Così, dopo alcuni tentativi, tutti falliti, di trovare una soluzione, come una riduzione dell’orario di ... Leggi su open.online (Di domenica 14 marzo 2021)ha 30 anni, è di Bolzano, e fino a due anni fa faceva la graphic designer in una casa di produzione televisiva a Milano. Aveva un contratto a tempo indeterminato, aveva fatto sacrifici per ottenere quel posto di lavoro. Poi scopre di essere incinta. Va in maternità ma poco dopo capisce che la sua vita è radicalmente cambiata e che così, com’era stata fino a poco tempo prima, non poteva di certo continuare. «Impossibile fare il turno 10-19 quando va bene con uno stipendio base che non mi permetteva di coprire l’affitto, il nido o la babysitter per mioin una città cara come Milano. Non avevo nessuno che potesse aiutarmi nella crescita di mio, i miei genitori erano distanti», ci spiega. Così, dopo alcuni tentativi, tutti falliti, di trovare una soluzione, come una riduzione dell’orario di ...

