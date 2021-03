Inter | Stellini | “Vittoria importante | Sanchez ed Eriksen hanno cambiato la gara”

Advertising

Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Tutti quanti teniamo sempre alto il livello di attenzione' ??? L'analisi di Cristian #Stellini… - interliveit : ???#TorinoInter, #Stellini: 'Vittoria importante, bravi a sfruttare gli episodi. #Eriksen ha svoltato diventando dec… - MarisciaFox : RT @fcin1908it: Inter, Stellini: “Eriksen ha svoltato diventando decisivo. Con Conte zero pause” - Andre_Inter4 : RT @Inter: ??? | DICHIARAZIONI 'Tutti quanti teniamo sempre alto il livello di attenzione' ??? L'analisi di Cristian #Stellini al termine d… - fcin1908it : Inter, Stellini: “Eriksen ha svoltato diventando decisivo. Con Conte zero pause” -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Stellini

Impossibile, in casa, non essere soddisfatti: 'Vittorie come queste sono pesanti, certe partite non sono mai semplici da portare a casa - spiega al 90' Cristian, il vice di Antonio ...Commenta per primo A margine della partita contro il Torino, l'allenatore in seconda dell', Cristian, ha parlato ai microfoni di Sky . 'Sono vittorie molto importanti, queste partite non sono semplici da giocare perché i tre punti erano importanti anche per il Torino, che ci ...Dopo la vittoria contro il Torino, il vice di Conte, Stellini, ha parlato a Sky Sport della partita che lancia l'Inter in cima alla classifica ...quelle impegnate per la lotta per non retrocedere ringraziato Lautaro Martinez Inter non bellissima ma maledettamente pratica. Il Torino gioca di cuore ma la squadra di Conte ( Oggi Stellini in panca) ...