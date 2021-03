Inter, Gazzetta: filtra ottimismo, arriveranno notizie positive da Suning (Di domenica 14 marzo 2021) Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport“, filtra ottimismo per quanto riguarda il futuro dell’Inter. Nell’ultimo periodo erano infatti circolate molte voci sulla presunta instabilità economica di Suning. Tuttavia il colosso cinese non avrebbe problemi dal punto di vista finanziario e le rassicurazioni arrivano direttamente da Steven Zhang. “Ai suoi amici di Milano ha svelato che arriveranno presto buone notizie. E’ sicuro che dal mercato possa arrivare denaro sufficiente per portare a termine la stagione senza difficoltà. Inoltre, pensa che in futuro possa restare come azionista di maggioranza” scrive la Rosea. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) Secondo quanto riportato da “Ladello Sport“,per quanto riguarda il futuro dell’. Nell’ultimo periodo erano infatti circolate molte voci sulla presunta instabilità economica di. Tuttavia il colosso cinese non avrebbe problemi dal punto di vista finanziario e le rassicurazioni arrivano direttamente da Steven Zhang. “Ai suoi amici di Milano ha svelato chepresto buone. E’ sicuro che dal mercato possa arrivare denaro sufficiente per portare a termine la stagione senza difficoltà. Inoltre, pensa che in futuro possa restare come azionista di maggioranza” scrive la Rosea. SportFace.

Advertising

Gazzetta_it : Il piano #Zhang per l’Inter: scudetto e nuovi partner - Gazzetta_it : #Inter, chi al posto di #Pirelli sulla maglia? Si fa avanti #Stripchat, un sito per adulti #SerieA - sportface2016 : #Inter, Gazzetta: filtra ottimismo, arriveranno notizie positive da #Suning - casa_lu_casa : RT @novellialessio: @Gazzetta_it Tutti i giorni la prima pagina è per l’Inter, schifoso quotidiano!! - FBlanconegro : @lapoelkann_ @tuttosport @CorSport @Gazzetta_it @Juvenews1 @juventusfc @forumJuventus @TUTTOJUVE_COM @CalcioNews24… -