Inter e Milan nel ' club dei 100 punti' | solo in tre hanno fatto meglio in Europa

Advertising

GoalItalia : ???? Milan ???? Inter ???? 'Con la Juve ho imparato a vincere' @esdavids compie 48 anni ?? - ZZiliani : #Calvarese arbitro di #CagliariJuventus sarebbe un po’ come rivedere #Ceccarini a Juventus-Inter, #Tagliavento a Mi… - FIGCfemminile : ?????? C??PP?? ???????????? @TIM_VISION ???? ? Semifinali d’andata: la Roma cerca la prima vittoria contro la Juve. Domenica al… - DilectisG : RT @tuttonapoli: Rinvio Juve-Napoli, Il Giornale: anche Milan e Inter non hanno gradito - tuttonapoli : Rinvio Juve-Napoli, Il Giornale: anche Milan e Inter non hanno gradito -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Milan

Oltre 100 punti conquistati dal 1° gennaio 2020 a oggi: un numero che dà l'idea di quanto stiano facendo benein campionato da ormai oltre un anno, e di come abbiano chiuso il divario con la Juve che era stato nettissimo per quasi un decennio. Per l'sono 102 punti in Serie A nel periodo ...Qualche mese dopo l'si presenta a Torino forte di sette vittorie consecutive in campionato e del +6 in classifica sul. Conte, dopo un paio di settimane a pieno organico, dovrà fare a ...Dalla burrascosa rimonta di Inter-Torino è passato un girone intero, e l'universo nerazzurro si è capovolto da quel match, chiave per il proseguo.Andrij Shevchenko, ex attaccante del Milan, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato della gara contro il Manchester United ...